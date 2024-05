Orban-Interview unterschlagen: „Europa bereitet sich auf Krieg mit Russland vor!“

Am Sonntag gab der ungarische Premierminister dem Radiosender Kossuth ein Interview. Darin übte er heftige Kritik an der Migrationspolitik der EU und warnte vor Kriegsvorbereitungen gegen Russland. Die unbequemen Aussagen wurden von Springer, Staatsfunk und Co.einfach unterschlagen. Deutschsprachige Berichte findet man nur wenige.

„Es ist empörend, dass wir dafür bezahlen müssen, keine illegalen Einwanderer aufzunehmen.“ Das meinte Ministerpräsident Viktor Orbán im Interview für das Kossuth-Radio, in dem er auch Mythen in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg zerstreute.

Ungarn Heute schreibt: „Zur Eskalation des Krieges sagte er, dass es im Interesse Ungarns sei, sich herauszuhalten – seiner Meinung nach hätten die damaligen ungarischen Führer während der beiden Weltkriege genauso gedacht, aber am Ende sei Ungarn einfach in beide hineingezogen worden.“

„Eine russische Gefahr an die Wand zu malen dient in Wirklichkeit als vorbereitendes Manöver, um Europa oder den Westen in den Krieg hineinzuziehen“, ist Orbán überzeugt. „Statt diesen Konflikt als Krieg zwischen zwei slawischen Völkern zu deuten und entsprechend zu isolieren, wollen die Westeuropäer darin ihren eigenen Krieg sehen.“