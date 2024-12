Orban erläutert im Gespräch mit Putin seine Vision einer Ukraine-Lösung

in

BUDAPEST. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat während seines Telefonats mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Vision für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts dargelegt, so der ungarische Außen- und

Handelsminister Peter Szijjarto. Der Spitzendiplomat wies darauf hin, dass Ungarn seit Beginn des Ukraine-Konflikts stets eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise gefordert habe.

„In seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten teilte der Premierminister offen seine Ansichten über die Bedeutung eines nachhaltigen und dauerhaften Friedens in der Region mit“, sagte Szijjarto in einer vom Fernsehsender M1 ausgestrahlten Videoansprache und fügte hinzu, dass der russische Präsident auch

seine Position in dieser Angelegenheit klargestellt und auf „Hindernisse, die den Prozess“ einer friedlichen Lösung behindern, hingewiesen habe. Nach Angaben des ungarischen Ministers erwähnte der russische Staatschef insbesondere das Dekret von Wladimir Zelenski, das der Ukraine die Aufnahme von Friedensgesprächen mit Russland verbietet.