Ein Tumult sondergleichen ereignete sich am vergangegen Samstag in Frankenburg. Jene Migranten, die im Erstaufnahmezentrum untergebracht sind, demonstrierten gegen die aus ihrer Sicht schlechten Verhältnisse der Unterbringung. Einer der Demonstranten verglich die Unterkunft in Frankenburg sogar mit dem Gefangenenlager Guantanamo.