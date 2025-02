„Ohne FPÖ wird es keine Sicherheit vor Islamisten geben!“

Nach wie vor gibt es in Österreich kein Verbot gegen den politischen Islam und weiterhin hohe Asylzahlen. Das Gemetzel in Villach am 15. Februar hätte laut dem Kärntner Nationalratsabgeordneten Mag. Gernot Darmann verhindert werden können.





