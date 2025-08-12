Özdemirs Social-Media-Verbot: Grüne Träume von der Netz-Diktatur

Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, fordert ein Verbot von Social Media für unter 16-Jährige, wie der Spiegel berichtet . Mit diesem populistischen Vorstoß zeigt der Grüne sein wahres Gesicht: Kontrolle statt Freiheit. Vergleiche mit Führerscheinen und Alkohol für Kleinkinder sollen die Bürger für dumm verkaufen. Realitätsferne Vorschriften, die Jugendliche entmündigen und Eltern überfordern, sind sein Rezept.

Özdemir gibt vor, die Jugend zu schützen, doch in Wahrheit geht es um staatliche Überwachung und Bevormundung. Seine Erfahrung als Vater? Ein billiger PR-Trick. Der Deutsche Lehrerverband hat recht: Solche Verbote sind nicht nur unpraktikabel, sondern auch ein Angriff auf die Eigenverantwortung. Während Özdemir von „Medienbildung“ schwadroniert, will er die Bürger an die digitale Kandare legen. Baden-Württemberg droht ein grüner Überwachungsstaat.