Österreich: Verbot für Kinder-Hochzeiten und Cousin-Ehen kommt

Österreich dreht an der Ehe-Schraube – und diesmal richtig. Laut der Krone soll der Ministerrat am Mittwoch eine Reform beschließen, die Heiraten unter 18 Jahren ohne Ausnahme untersagt – ebenso wie die umstrittene Ehe zwischen Cousin und Cousine.

ÖVP-Ministerin Claudia Plakolm stellt klar: „In Österreich heiraten wir aus freiem Willen – nicht wegen Tradition oder Familiendruck.“ Damit fällt die bisherige Regelung, die mit gerichtlicher Zustimmung Teenie-Hochzeiten ab 16 erlaubte, komplett weg.

Auch Schluss mit der rot-weiß-roten Sonderregel für Cousin-Ehen, die in vielen westlichen Ländern längst verboten sind. Der Grund? Eine doppelt so hohe Rate genetischer Erkrankungen bei Kindern aus solchen Verbindungen – laut Ministerium sind diese Ehen in muslimisch geprägten Ländern besonders verbreitet. Ach, was?