Österreich: Kopftuchverbot pädagogisch nicht im Sinne des Kindeswohls

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat mal wieder einen rausgehauen. Das Kopftuchverbot sei ein „Eingriff in Grundrechte und pädagogisch nicht im Sinne des Kindeswohls.“ Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber es wird noch besser, denn „Extremisten missbrauchen das Kopftuchverbot für ihre Zwecke.“ Aber das Kopftuch selbst ist natürlich weder Missbrauch noch Zwang. Autsch!

Das Kopftuchverbot ist ein Eingriff in Grundrechte und pädagogisch nicht im Sinne des Kindeswohls. Gerade deshalb dürfen wir das Thema nicht den Extremisten überlassen, die es für ihre Zwecke missbrauchen. Ihre Art, Religion zu instrumentalisieren, lehnt die IGGÖ entschieden ab. Unser Weg ist ein anderer: Wir setzen uns für Grundrechte, Bildung und eine Gesellschaft ein, in der Kinder frei und ohne Angst aufwachsen können.

„Extremisten missbrauchen das Kopftuchverbot für ihre Agenda. Wir dürfen dieses wichtige Thema nicht ihnen überlassen. Für uns ist klar: Wir stehen für Grundrechte, für das Kindeswohl und für eine Gesellschaft, die zusammenhält, nicht für Ideologien und Spaltung“, so Präsident Ümit Vural.