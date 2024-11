Österreich: Das Zuckerl steht

Was in Deutschland die Ampel war, steht in Österreich mit Türkis-Rot-Lila als Zuckerl-Koalition erst am Beginn des Scheiterns. ÖVP und SPÖ wollen heute mit den NEOS sondieren, die Grünen sind raus aus den Farbspielen. Noch-Vize-Kanzler Kogler zeigte sich not amused.

Die Koalition der Verlierer, wie sie aus FPÖ Sicht genannt wird, hat noch einen langen Weg vor sich. Zunächst müssen Ministerposten ausgehandelt und ein tragfähiges Koalitionspapier verabschiedet werden, damit Bundespräsident Van der Bellen erneut Kanzler Nehammer angeloben kann. Wie lange es dann dauert, bis das Zuckerl ausgelutscht ist, steht noch in den Sternen!