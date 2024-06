Nur noch Verrückte am Werk? SPD-Gabriel will schon wieder “Russland niederringen” – mit der ausgemausten Bundeswehr

Auch 1943 dürften Beobachter den Kopf geschüttelt haben, als der Minister für Volksaufklärung Dr. Joseph Goebbels vor Publikum in Berlin vom “sicheren Endsieg” über Russland und die anderen Alliierten schwadronierte. Ein paar Wochen später prallten Orkane von allen Seiten her in der Hamburger Innenstadt zusammen, deren vollständige Veraschung durch Tausende Brand- und Sprengbomben der USA und Briten die Verbrennungsluft von rundum angesaugt hatte. Zuvor war ein anderes Großmaul deutscher Politik dran und musste sich und zahlreiche Straßen und Brücken umbenennen lassen: Von Hermann Göring in Hermann Meier. Denn so wollte der Berliner Parlamentspräsident, Reichsmarschall und Befehlshaber der Luftwaffe heißen, sollte jemals ein feindliches Flugzeug deutsches Gebiet überfliegen. Zuvor hatten seine Confratres noch öffentlich die britische Armee als bessere Feuerwehr eingestuft.

An wahnsinnigen Kampfansagern hatte Deutschland nie einen Mangel

Noch heute kriegt man die Motten bei den Reden dieser Staatsamts-Terroristen, deren O-Ton verfügbar ist und sollte meinen, dass die dumpfbackigen Aggressoren und Hochjubler in Deutschland endlich mal die – Verzeihung! – Fresse gegenüber auswärtigen Großmächten halten. Und doch: Was soll der Zeitgenosse sagen, wenn er den früheren Vizekanzler und Merkelisten Sigmar Gabriel, faseln hört? Der Mann ruft schon wieder, wir sollten “Russland niederringen”! (hier und hier). Und das mit der völlig auf den Hund gekommenen Bundeswehr, die laut ihrem Minister nicht einmal verteidigungsfähig und von den Waffenlieferungen in die Ukraine ausgemaust ist. Von Angriff war nicht einmal die Rede. Sigmar Gabriel würde sogar eine Flugverbotszone gegen die russische Föderation etablieren, so die Berichte. Das hieße, Deutschland würde russische Flugzeuge direkt abschießen. Nota: Schon länger wollen führende Berliner Politiker den “Krieg nach Russland tragen”.

Frage: Was passiert, verehrte großteutsche Großmäuler und Trittbrettfahrer auf der weltenplündernden US-amerikanisch-globalistischen Atlantikbrücke, wenn die bisher schafsgeduldigen Russen es endgültig satt haben, sich von uns drohen zu lassen? . Unser östlicher Nachbar wurde von (Großbankier a.D. Macrons größenwahnsinnigen Vor-Vorgängern und) uns – mit anschließend 30 Millionen Kriegstoten – wiederholt überfallen. Russland dagegen hat uns noch nie angegriffen. Das ist im Osten nicht vergessen und: Irgendwann reißt jeder Geduldsfaden. Man muss nur ausgiebig an ihm zerren.