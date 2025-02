NUR FÜR SCHLAFSCHAFSKOPFWÄHLER: 

„LETZTE ABFAHRT VOR DEM GRENZ-DEBIL-GEBIET!“

BEKANNTGABE DER GEWINNER

IM WETTBEWERB UM DAS BESTE WA(H)L-FÜTTERUNGS-PLAKAT ANNO MMXXV gibt die PARTEIAKTIV-JURY DIE GEWINNER DER BRONZE-, SILBER- UND GOLDMEDAILLEN bekannt:

1. Dritter Preis/Bronzemedaille – sogar die MLPD, die „Kaderpartei der Stalin-Herzen“, die „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ surft auf der Trump-Welle:

„Make Socialism Great Again!“

2. Zweiter Preis/Silbermedaille – die „Antipartei der Clowns“ und „Antifa-Satirepartei im zweiten Bildungsgang“, die sogenannte „PARTEI“, führt den WA(H)L-FÜTTERUNGS-ZIRKUS ad absurdum und plakatiert die EIGENE BEISSHEMMUNG:

„Verbietet Wahlplakate!“

3. Erster Preis/Goldmedaille: Krieg und/oder Frieden – Übergang und/oder Untergang – Was wird der nächste Tag uns bringen? Jawohl, „sie“ geben es sich nicht, sondern blicken in die Kugel und spökenkieken in die ZUKUNFT, um diese „uns“ im gegebenen GEGENWARTSMOMENTUM „zurückzuholen“! Aber – DIESES W(A)HLPLAKAT ZUM GEGENWARTSMOMENTUM DER WA(H)LFÜTTERUNG ANNO RECONQUISTADORES MMXXV mit dem in FETTEN BLOCKBUCHSTABEN mitreißerisch verfassten „logisch in sich stimmig kreisenden“ und daher „sehr sinnigen“ PROPAGANDA-APPELL erhält die Partei „Volt Deutschland“:

„HOLEN WIR UNS DIE ZUKUNFT ZURÜCK!“

À propos Partei „Volt (sic) Deutschland“ – Was sind das eigentlich für HOCHSPANNUNGS-SPANNER?