NRW-Wahl: „Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.“

Irgendeinen Trost brauchen die Wähler ja. Sie verstehen nichts von dem, was abläuft, und dennoch fühlen sie sich gebauchpinselt, wenn sie auf dem Wahlschein ihr Kreuzchen machen dürfen. Eine vorhergehende Wählerintelligenzprüfung findet aus gutem Grunde nicht statt. Demokratie ist, wenn 51 Prozent behaupten, eins plus acht ergäbe zehn. Die Mehrheit hat eben immer recht.

Die Wähler werden verspottet. Im Auftrage des Rundfunks werden sie wie ein Ochse am Nasenring geführt, genau in die erwünschte Richtung. Ochsen sind gemeinhin nicht für ihre Intelligenz bekannt. Sie sind von Haus aus arm im Geiste, was sich auf die Qualität der Rostbratwurst oder der Salami zum Glück nicht nachteilig auswirkt.

Besondere geistvolle Anstrengungen muss der Staat auch nicht unternehmen, damit die Wähler in diesem angeborenen Zustand der geistigen Armseligkeit verharren dürfen. Schon den Erzeugungsberechtigten fehlt die Kompetenz, das, was einst das Land der Dichter und Denker ausmachte, an ihre Sprösslinge weiterzugeben.

Bereits mit zwei Jahren zur Beruhigung vor den Fernseher gesetzt, werden die jungen Gehirne so deformiert, dass Spracherwerb und korrektes Sprechen sich an Comicfiguren mit Zwei-Wort-Sätzen orientieren.

In den Schulklassen scheitert der Lernstoff an der Vielfalt der Zusammensetzung der Klassen. Kinder schnappen eher ein „Merhaba“ auf als ein „Guten Tag“. Die „Brüder“ sind zahlreich und prägen mit Muskelkraft auch die Kultur der verbliebenen jungen Germanen.

Laut der PISA-Studie 2022 und dem bundesweiten IQB-Bildungstrend schneiden Schüler in Nordrhein-Westfalen ähnlich schwach ab wie in Berlin. Beide Bundesländer liegen in den Bereichen Deutsch und Mathematik im unteren Bereich.

Kein Wunder also, wenn in NRW, wo dieses Multi-Kulti-Vielfalts-Experiment schon so weit fortgeschritten ist, Jung- und Altwähler, vereint in der Armut des Geistes, ihr Kreuzchen so setzen, wie es schon Vati und Opi taten.

Der Kölner Dom erhebt sich mitten in diesem Meer der Geistesverarmten und sendet das Signal, dass dem Wahlvolk zum Troste dereinst das ewige Himmelreich winke. Mit Freibier rund um die Uhr, ausgeschenkt in Zahnputzgläsern mit 200 Millilitern Inhalt.