Frieden ist einfach schlecht fürs Geschäft. Soll doch Donald Trump „total enttäuscht“ von Putin sein – es interessiert nen toten Metzger, sagte man früher. „Wir“ stellen um auf Kriegswirtschaft und das nicht erst seit gestern. Langsam dämmert es dem ein oder anderen, warum eine Fabrik nach der anderen schließt und immer mehr Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Die freigestellten Massen und Produktionsstätten werden für die Rüstung benötigt. Das wird auf lange Sicht der einzige Wirtschaftszweig sein, in dem das Geschäft noch richtig brummt und wo ein Teil der nutzlosen Esser als Handlanger unterkommen kann, der Rest soll als Kanonenfutter dienen oder als Kollateralschaden terminiert werden. Niemand hat die Absicht, einen Krieg zu beenden! Wir aber können etwas sehr Entscheidendes dagegen unternehmen – einfach nicht hingehen.