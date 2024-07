in

Von Christof Pfaff | Wie zu erwarten war, wurde die mit einem bereichernden Text versehene Melodie von l`amour toujour zum Sommerhit 2025. Der rebellische gehirnwäscheresistente Teil der deutschen Jugend skandiert so seine Abscheu gegenüber der volksverräterischen Überfremdungs- und Volksaustauschpolitik der antideutschen Altparteien.

Mit der vollen Wucht ihres willfährigen politisch-medialen Komplexes haben die antideutschen Altparteien nach Sylt auf die deutsche Jugend eingeschlagen. Mit allen Mitteln der Einschüchterung und Sanktionierung fern jeder Rechtsstaatlichkeit soll der deutschen Jugend ihre Aufmüpfigkeit ausgetrieben werden. Befehlsempfänger in Polizei und Justiz sind angewiesen, jedem Denunzianten- und Blockwartzuruf nachzugehen und rebellische Sänger zu verfolgen.

Vor dieser Drohung mit Existenzvernichtung ist die deutsche Jugend verständlicherweise zurückgewichen und hat sich ihren Gesang verkniffen oder ist ausgewichen auf döpdöp dö döpdöp — döpdödö döp —- döpdödö döp —- döpdödö döp.

Da es die Melodie hergibt, bietet es sich in Anlehnung an das Wendejahr 1989 an:

Aus „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus — Ausländer raus — Ausländer raus“ wird:



„Deutschland den Deutschen – Wir sind das Volk — Wir sind das Volk — Wir sind das Volk“

Die deutsche Jugend wird mit diesem angepassten Text einen gewaltig einschlagenden Wirkungstreffer gegen die antideutschen Altparteien erzielen. Die willfährigste Polizei und die willfährigste Justiz wird diesem Gegenangriff der deutschen Jugend nichts entgegenzusetzen haben. Der Freiheitsdrang der deutschen Jugend kann sich rechtlich unangreifbar gegen das Kartell der antideutschen Altparteien richten. Die antideutschen Altparteien und ihre willfährigen Helfershelfer in Justiz- und Polizeiführung stehen mit heruntergelassenen Hosen da.