Netanjahu tobt: „Belohnung für Hamas-Terror“

Deutschlands neue Außenpolitik: erst Moral, dann Munition. Wenn’s knallt, hält man sich die Ohren zu – und stoppt notfalls die Lieferung. Hauptsache, das gute Gewissen bleibt unversehrt.

Netanjahu nennt’s „Belohnung für Terroristen“ – und liegt gar nicht so falsch, wenn man sieht, wie Berlin mit der Hamas im diplomatischen Eiertanz umgeht. Millionen für „Hilfen“, aber keine klare Kante gegen islamistischen Fanatismus. Stattdessen regiert die Doppelmoral: In der Ukraine ist Waffenhilfe Pflicht – in Israel plötzlich ein Problem.

Die Bundesregierung beweist erneut: Haltung ist gut, Doppelmoral ist besser.