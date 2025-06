Netanjahu behauptet, Iran steckt hinter den Attentaten auf Donald Trump

In einem exklusiven Interview mit Fox News hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu eine aufsehenerregende Behauptung aufgestellt: Der Iran habe zweimal versucht, US-Präsident Donald Trump zu ermorden. Hier geht’s zum Interview-Video.

Netanjahu erklärte im Gespräch mit Moderator Bret Baier, dass Teheran ihn und Trump als „Hindernisse“ für die atomaren Pläne des Mullah-Regimes betrachte. Wörtlich sagte Netanjahu:

„They tried to assassinate President Trump twice. […] Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him.“

(„Sie haben versucht, Präsident Trump zweimal zu ermorden. […] Über Stellvertreter, ja. Über ihren Geheimdienst, ja. Sie wollen ihn töten.“)

Netanjahu selbst sei ebenfalls Ziel eines iranischen Raketenangriffs gewesen, seine Wohnung sei getroffen worden – der Einschlag habe sein Schlafzimmerfenster verfehlt.

Der israelische Regierungschef warnte eindringlich vor den globalen Konsequenzen eines atomar bewaffneten Iran und betonte: „Wir verteidigen uns – und die Welt.“ Ein Weckruf, der in westlichen Medien wie üblich nur leise widerhallt. Doch die Botschaft ist eindeutig: Trump steht dem nuklearen Terrorregime im Weg – und das könnte ihn fast das Leben gekostet haben.

Keine Beweise

Trump selbst hatte im September 2024 gesagt, dass der Iran an den Attentatsversuchen beteiligt sein könnte, aber es gibt keine öffentlichen Beweise von Strafverfolgungsbehörden, die diese Verdächtigungen stützen. [Quelle: Reuters, 2024-09-25]