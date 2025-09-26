Nein zur 10-Millionen-Schweiz: SVP allein gegen Massenzuwanderung

Während die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung unter explodierenden Mieten, Staus, überfüllten Zügen und überquellenden Schulklassen leidet, winkt das Parlament die Probleme einfach weg. FDP, Mitte, Grünliberale, SP und Grüne haben die Nachhaltigkeits-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» abgeschmettert – und damit ein klares Signal gesendet: Das Wohl der Bürger interessiert sie nicht. Nur die SVP und die EDU stellen sich gegen die masslose Zuwanderung und kämpfen für die Zukunft des Landes, so die Partei in einer aktuellen Mitteilung.

SVP-Vizepräsident Thomas Matter spricht von einem himmeltraurigen Schauspiel: Die angeblichen Volksvertreter hätten kein Ohr für die Sorgen der Bevölkerung. 110.000 Menschen zusätzlich in einem Jahr – das sei nichts anderes als ein politischer Offenbarungseid. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi warnt vor einer Schweiz, die immer weiter zugepflastert wird. Und Parteipräsident Marcel Dettling stellt klar: Dieses kleine Land kann die Massen nicht mehr verkraften.

Die SVP ruft daher alle Bürger auf, ein Zeichen zu setzen und die Initiative aktiv zu unterstützen – für eine lebenswerte Schweiz und gegen die 10-Millionen-Grenze.

Aufruf der SVP Schweiz:

Setzen Sie mit uns ein Zeichen und stellen Sie untenstehendes Bild in Ihren WhatsApp-Status! Unterstützen Sie jetzt die Nachhaltigkeits-Initiative www.nachhaltigkeitsinitiative.ch! Damit helfen Sie mit, unsere schöne Heimat zu schützen.

Wir brauchen alle!