Nein, Herr US-Präsident Biden, Sie sind hier nicht willkommen!

US-Präsident Biden wird in den nächsten Tagen Deutschland besuchen, wo ihm Steinmeier den höchsten deutschen Orden überreichen will. Ich finde beides deplaziert, denn unter Biden haben uns die USA in die schlimmste außen- und wirtschaftspolitische Situation seit 1945 gebracht:

Abschottung von billiger Energie durch die Sprengung der Gaspipelines,

Schrumpfung der Wirtschaftsleistung mit Tendenz zur weiteren Abnahme,

Inflation der Währung und Zinsraub an den Sparern durch Kriegsüberschuldung seitens EU und Deutschlands,

willkürlicher Betrug sogar privater Anleger durch die US-Entstempelung von Treuhandpapieren auf Aktien,

Milliardenbelastungen durch Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Syrien und den anderen US-bombardierten Anrainern Israels

erneuter eiserner Vorhang längs durch Europa,

und jetzt auch noch die Stationierung atomwaffenfähiger Langstreckenraketen und Marschflugkörper in Deutschland, generierend eine Atomkriegsgefahr so hoch wie nie zuvor.

Das alles ist in US-Präsident Bidens und seines Großakzelerators Blinkens Regierungszeit geschehen und beileibe nicht Alleinschuld eines gewissen, jederzeit general-global allzuständigen „Herrn Putin“, wie uns die Verblödungsmaschinerie von Staats- und regierungsbezahlten Haupt- und Relotiusmedien suggerieren möchte.

„Die Deutschen hat man entweder am Hals oder zu Füßen“

„Die Deutschen hat man entweder am Hals oder zu Füßen“ soll der Weltkriegs-II – Bombenkrieger Churchill zur Verleihung des deutschen Karlspreises in der Asche der von ihm mit zerbombten Stadt Aachen geäußert haben. Etwas anderes lässt sich heute zur Steinmeier-Veranstaltung nicht assoziieren. Vielleicht steht wenigstens einer am Zaum des Schlosses Bellevue mit dem Schild „Ami go home – und nimm Deine verdammten Atomwaffen und Soldaten mit!“