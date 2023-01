Nein! Herr Scholz, wir vertrauen Ihnen NICHT und der übrigen Ampel auch nicht

Screenshot YT Bundestag

Im Bundestag warb Kanzler Scholz „um Vertrauen, dass er Deutschlands Sicherheit gewährleiste“. An Selbstunterschätzung leidet der 1,65 Meter-Mann offenbar überhaupt nicht. Scholz möchte wirken wie jemand, der alles im Griff hat und dass er als Gast in Ramstein mit dem Hausherrn und US-Verteidigungsminister auf Augenhöhe kommuniziert. Da scheinen Zweifel erlaubt. Der Doppel- und Tripel-Wummser Scholz ist in Wirklichkeit ein Doppel-und Dreifach-Umfaller und bei den FDP-Kollegen in den besten Händen: Anfangs wollte Deutschland gar keine Waffen liefern. Dann kamen Stahlhelme, danach leichte Waffen, jetzt schwere Panzer – was kommt als Nächstes?

Die Ampel glaubt, sie könne den Status „Kriegspartei“ wählen und abwählen wie ihr Geschlecht

Aus Sicht von Kritikern ist die Infantilpolitik mit den Frauen in die Ampelregierung gekommen. Hier glaubt man offenbar, die Außenpolitik sei eine Art erweiterter Elternabend im Kindergarten. Der Einstieg in den Ukrainekrieg mit ständigem Wechseln der Positionen und ständig weiterem Hineinstolpern in die Auseinandersetzung lassen weder Plan noch Ernsthaftigkeit erkennen. Die Erklärung, man halte sich als Panzerlieferant und Nachschubbasis nicht für eine Kriegspartei, ist intellektuell so niedrigschwellig, dass man sich kaum so tief bücken kann, um zu antworten.

Das musste kommen: Die Ukraine ruft jetzt nach modernsten Kampfflugzeugen F-16 und F-35

Kaum sind die Leopardpanzer unterwegs, will die Ukraine den Ausbau ihrer Luftwaffe mit modernstem Westgerät der Typen F-16 und F-35 u.a., über die noch nicht einmal Deutschland verfügt. Es ist leider außerhalb des intellektuellen Horizontes der Altparteiler, die dauernde Eskalation und das Eintreten Deutschlands in einen großen Krieg – wie 1914 – zu erkennen. Es ist an den Staatsfunk- und Konzern-unabhängigen freien Medien, Alarmstufe Drei zu schalten und die Bevölkerung über den Wahnsinn der Selbstgefährdung Deutschlands im Auftrag und zum Nutzen von USA- und anderen Globalisten aufzuklären.