Nehammer tritt zurück

Die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sind am Samstagabend endgültig gescheitert. Am Abend verkündet Nehammer seinen Rücktritt, berichtet heute.at. Laut verschiedenen Umfragen spricht sich die Mehrheit der Österreicher für Neuwahlen aus.

Die BILD hatte als erstes über ein Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz spekuliert. Später wurden entsprechende Gerüchte in der österreichischen Presse dementiert, inzwischen wird aber gar nichts mehr ausgeschlossen. „Sollte es zu Neuwahlen kommen, muss man schauen, wer am ehesten in der Lage ist, Herbert Kickl zu schlagen“, so ein Spitzen-Schwarzer laut heute.at. Da spricht wohl die Verzweiflung, wenn man die Symptome mit deren Ursache bekämpfen will. Benko-Spezi Kurz hätte mit Sicherheit nicht mehr den Zuspruch, um der FPÖ noch einmal den Schneid abzukaufen, wie zur Zeit von HCStrache.



Wir haben lange und redlich verhandelt. In wesentlichen Punkten ist mit der SPÖ keine Einigung möglich. Die Volkspartei steht zu ihren Versprechen: Wir werden leistungs- und wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen oder neuen Steuern nicht zustimmen. Daher beenden wir die Verhandlungen… pic.twitter.com/evKgQbtTwq — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 4, 2025