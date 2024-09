Nehammer macht Österreich mit „Sky Shield“ zum Angriffsziel!

ÖVP-Nehammer ist ein großer Fan von Sky Shield und treibt uns damit in Richtung NATO. Unsere Neutralität wird dadurch zerstört! Fakt ist: Nehammer macht Österreich mit seinem „Sky Shield“-Projekt zum Angriffsziel! So ein Herr kann NICHT Kanzler der Republik Österreich sein!

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Transkript:

Zum Thema SkyShield, ich habe etwas mitgebracht, nur damit Sie das einmal auch sehen können,wovon wir reden. Ja, das ist also eine Europakarte und da sehen Sie SkyShield mit einer Reichweite von 200 Kilometern. Das ist also das, wie weit diese Raketen schießen können und ich habe mir dann erlaubt, hier mit oranger Farbe die russische Grenze nachzuziehen.Sie sehen also hier eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen der Reichweite dieser Raketenund dem Aggressor. Das ist deswegen interessant, weil ich mich frage, wovon sie dann eigentlich ausgehen. Dass Russland möglicherweise dann schon irgendwo in Ungarn steht oder in Polen oder in Tschechien.

Wenn das der Fall ist, Herr Nehammer, dann wird Ihnen SkyShield auch nicht mehr Nutzen, weil dann sind wir nämlich in einem Krieg zwischen Russland und der NATO und dann wahrscheinlichsind alle Dämme gebrochen und vieles läuft ja darauf hin, dass wir dieses Eskalationsszenario, ja, dass das von Seiten der Europäischen Kommission auch mit ihrer Unterstützung weiter vorangetrieben wird. Und jetzt noch etwas. Natürlich ist das ein Bruch der Neutralität, Herr Nehammer, natürlich, weil sie in dieses Bündnis, wo allein auf dem Papier, mit dem das eingeleitet wird, auf zwei Seiten elfmal das Wort NATO vorkommt, integrierte Luft- und Raketenverteidigung der NATO, europäischer Arm der NATO, Kommandostruktur der NATO, weil sie damit zu einem Zeitpunkt, wo sich NATO-Staaten bereits im Konflikt mit Russland befinden, in dieses Bündnis einsteigen.

Das ist nicht nur einfach eine Einkaufsgemeinschaft, weil das Ganze auch nur funktioniert, weilman es miteinander koordiniert. Und mein Vorwurf an Sie ist, dass Sie durch diese Teilnahme Österreich zu einem Angriffsziel machen. Das ist das Problem.

Sie stehen dann de facto mit NATO-Staaten im Verbund, das ist ein NATO-Beitritt durch die Hintertür und da sage ich Ihnen als freiheitlicher Politiker, da haben die Österreicher meine und unsere Garantie, dass keine Familie einen jungen Mann in Österreich dafür hergeben wird müssen, dass er dann irgendwo als Handlanger der NATO-Interessen irgendwo in einen Kriegzieht. Das wird es mit uns nicht geben.