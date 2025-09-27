Der öffentlich-rechtliche Sender NDR untersagt dem EU-Abgeordneten Petr Bystron die Verbreitung einer NDR-Dokumentation über das Journalisten-Netzwerk OCCRP. In dem Film brüstet sich OCCRP-Chef Drew Sullivan damit, „fünf oder sechs Regierungen“ gestürzt zu haben. NDR-Reporter konnten zugleich jahrelange, verdeckte US-Finanzierung des Netzwerks aufdecken. Die Ausstrahlung des Films wurde vorab gestoppt. Im Dezember 2024 machte die französische Investigativplattform Mediapart den Vorgang öffentlich. Bystron veröffentlichte einen Leak der brisanten Dolu, der NDR fordert ihn nun zur Unterlassung unter Androhung einer Strafe von 50.000 Euro auf .

Dazu erklärt der Abgeordnete der ESN-Fraktion Petr Bystron: „Ein öffentlich-rechtlicher Sender, der eine Doku einkassiert, betreibt Zensur. Wenn der OCCRP-Chef offen sagt, man sei für den Sturz von „fünf oder sechs Regierungen“ verantwortlich, dann muss die Öffentlichkeit diese Aussagen sehen dürfen. Die NDR-Recherche zeigt zudem, dass OCCRP über Jahrzehnte heimlich aus den USA finanziert wurde. Nach den EU-Wahlen flossen weitere 600.000 Euro an OCCRP, während das Netzwerk konservative Kandidaten bekämpfte und auch meine Kandidatur beschädigte. Dass der NDR mich jetzt per Unterlassung einschüchtern will, zeigt, wie viel ihnen daran liegt, Sullivans Zitate zu verstecken. Auch die wütenden Reaktionen von OCCRP und Sullivan auf X, inklusive seiner Rechtfertigungen gegenüber Berichten der Berliner Zeitung und seinem Kommentar zu Charlie Kirk, sprechen Bände.“