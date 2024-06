Natürlich ist das Terror! Es sind gedungene Mörder

in

Mannheim, Bad Oeynhausen, Schlossgarten und so weiter. Von den täglichen Messervorfällen schaffen es nur die wenigsten in die Schlagzeilen. Persönlich geschockt hat mich am meisten das brutale Attentat auf Michael Stürzenberger und der spätere Tod des Polizisten. Es ist eben ein Unterschied, ob einem das Opfer eines Anschlags persönlich bekannt ist oder nicht.

Mit etwas Abstand bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es sich keinesfalls wie die Bundesanwaltschaft behauptet, um einen Einzeltäter handelt, der sich radikalisiert haben soll. Sulaimann Ataee, wie der Mörder heißen soll, ist kein „mutmaßlicher“ Täter oder Tatverdächtiger, sondern hat seine Tat vor laufenden Kameras begangen. Er ist bereits als Täter einwandfrei identifiziert. Die Entschlossenheit und Zielgerichtetheit seines Handelns lässt nur einen Schluss zu: Die Tat war geplant, Michael Stürzenberger sollte sterben. Die gezielten Stiche, besonders bei dem Polizisten, in Hals und Kopfbereich, wie auch der Versuch, Michael Stürzenberger die Kehle durchzuschneiden, lassen einen weiteren Schluss zu: Der Täter hat mit Stichschutzausrüstung gerechnet. So agieren ausgebildete Terroristen. Der nächste Schluss ist mehr eine Vermutung, aber naheliegend: Er handelte im Auftrag und hat sich sein Opfer nicht selbst ausgesucht. Die GBA präferiert die Einzeltätertheorie und wird daher nicht weiter in diese Richtung ermitteln.

Die Messerangriffe auf Fußballfans, zuletzt im Stuttgarter Schlossgarten, davor in Wolmirstedt, Berlin und auch der Mord an dem 20-jährigen Philippos in Bad Oeynhausen, der laut Behörden nur ein „vollendeter Totschlag“ sein soll, fallen unter die Kategorie Terrorismus. Die Zuordnung „Islamismus“ bzw. „Islam“ trifft dabei den Nagel nicht ganz auf den Kopf, denn das mag mit Sicht auf die ausführenden Täter der Hintergrund ihrer Radikalisierung sein. Aber trifft das auch auf diejenigen zu, die sich des Terrors bedienen?

Wenn ein #Syrer ein #Messer an der Security vorbei in eine gesicherte Public Viewing Zone schmuggelt und dann drei Menschen absticht, war das geplant und ist ein Terroranschlag. Fertig, aus die Maus. — Koko Lores 🇩🇪 (@123Koko_) June 27, 2024

Mal ein unverpixeltes Bild des Totschlägers aus #BadOyenhausen.

Samt seiner Kopftuch-Mama wurde der (angeblich) 18-Jährige auf Einladung der deutschen Regierung ins Land hofiert.

Einfache Frage: Wann werft ihr dieses mörderische Pack endlich raus?#Remigration pic.twitter.com/GUPXQXzqA6 — Hartes Geld (@Hartes_Geld) June 27, 2024

Es sind gedungene Mörder, ausgesandt um zu töten. Nicht, dass das eine neue Erkenntnis wäre, manchmal muss es halt einfach gesagt werden!!