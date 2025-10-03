NATO will die Hälfte des deutschen Staatshaushalts für Krieg!

Die nackten Zahlen sprechen für sich: 215 Milliarden Euro soll Deutschland jedes Jahr für Rüstung ausgeben – das sind fast 50 Prozent des gesamten Staatshaushalts. Dieser Zwangsbeschluss des NATO-Gipfels vom Juni 2025 wurde ohne jede nationale Parlamentsdebatte durchgedrückt. Joachim Bonatz vom Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden warnte auf der Berliner Friedenskonferenz eindringlich vor der gigantischen Schuldenfalle, in die Deutschland dadurch getrieben wird – und das alles unter dem Vorwand, Russland könnte 2028/29 angreifen. Wer hier wirklich profitiert, sind Banken, Rüstungskonzerne und US-Vermögensverwalter wie BlackRock, so Bonatz. Mehr dazu bei Kla.TV .

Während Sozialetats zusammengestrichen werden, explodieren gleichzeitig die Kriegsausgaben. Allein die Zinsen auf die aufgeblähte Staatsschuld verschlingen bald weitere 175 Milliarden Euro jährlich. Zusammengerechnet bedeutet das: 390 Milliarden Euro für Rüstung und Zinsen – mehr als der gesamte Bundeshaushalt 2024! Für Renten, Bildung und Soziales bleibt nichts übrig. Deutschland steuert so nicht nur auf eine militärische Eskalation, sondern auch auf den totalen finanziellen Kollaps zu.