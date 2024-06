Alles, was die NATO heute tut, ist eine Vorbereitung auf einen möglichen Zusammenstoß mit Russland, sagte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Grushko der Zeitung Izvestia: “Alles, was die NATO heute in diesem Bereich tut, ist, um es ganz offen zu sagen, die Vorbereitung der Allianz auf einen möglichen militärischen Zusammenstoß mit Russland”, sagte er. “Und die Übungen, die durchgeführt werden, zeigen, wie alle Konzepte der kooperativen Sicherheit über Bord geworfen wurden und die NATO zu den Sicherheitsschemata der Ära des Kalten Krieges zurückgekehrt ist”, so Gruschko.

“Auf wirtschaftlichem Gebiet wurden Tausende von illegalen Sanktionen gegen unser Land verhängt, auf ideologischem Gebiet wird Russland dämonisiert, und eines der jüngsten offensichtlichen Beispiele ist die Ankündigung, dass Russland im Falle einer Niederlage der NATO in der Ukraine am nächsten Tag definitiv in Polen und den baltischen Staaten einmarschieren wird, deren Unabhängigkeit bereits in der UdSSR anerkannt wurde”, so der Diplomat.