Nato-Trumprutte, ick hör dir tröten

NATO-Chef Mark Rutte, die östrogenarme Merkel-Kopie aus den Niederlanden, der sich jetzt als oberster Kriegstreiber Europas aufspielt, fordert mal eben, dass Deutschland – und natürlich der Rest Europas – noch tiefer in die Tasche greifen soll. Mehr Geld für Panzer, Raketen und Drohnen, weil Russland und China „uns“ alle bedrohen.

Trump bläst ins selbe Horn, nur hat er schon früher damit angefangen, schon vor seiner ersten Amtszeit. Seine Drohungen, die US-Truppen aus Europa abzuziehen, hat er dann doch nicht wahr gemacht. Jetzt aber will er die 5 Prozent (vom BIP) durchsetzen, da kommt ihm Rutte gerade recht, der quasi verspricht, die neue Abgabenquote „wird viel, viel, viel mehr sein als zwei Prozent.“

Deutschland soll also auf Kriegswirtschaft umschalten, darum fährt man die Automobilbranche so an die Wand, so entsteht Platz für neues. Natürlich bleiben die US-Atomraketen hier und da wir nun mal per se Zielscheibe und menschliches Schutzschild sind, können wir auch gleich die ganze Produktion erledigen. Fachkräfte haben wir ja in Hülle und Fülle.