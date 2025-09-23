Die NATO zieht die Daumenschrauben an: Nach wiederholten Luftraumverletzungen durch russische Jets warnen die Bündnispartner nun offen mit dem Einsatz militärischer Mittel – ein Schritt, der Europa an den Rand eines Flächenbrandes führen könnte. Laut Systemmedien wie t-online betonen die NATO-Staaten, dass sie ihre Verteidigungsbereitschaft hochfahren und Verstöße nicht länger hinnehmen wollen.

Russische Kampfflugzeuge hatten zuletzt mehrfach den Luftraum über der Ostsee verletzt und damit eine rote Linie überschritten. Während Moskau die Vorfälle herunterspielt, zeigen sich die NATO-Generäle entschlossen, notfalls mit Waffengewalt zu reagieren. Damit ist klar: Die militärische Eskalationsspirale dreht sich weiter, und die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen West und Ost wächst mit jedem Tag.