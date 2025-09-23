ai-generated

NATO droht Russland mit Militärschlägen nach Luftraumverletzungen

|

Redaktion

|

Die NATO zieht die Daumenschrauben an: Nach wiederholten Luftraumverletzungen durch russische Jets warnen die Bündnispartner nun offen mit dem Einsatz militärischer Mittel – ein Schritt, der Europa an den Rand eines Flächenbrandes führen könnte. Laut Systemmedien wie t-online betonen die NATO-Staaten, dass sie ihre Verteidigungsbereitschaft hochfahren und Verstöße nicht länger hinnehmen wollen.

Russische Kampfflugzeuge hatten zuletzt mehrfach den Luftraum über der Ostsee verletzt und damit eine rote Linie überschritten. Während Moskau die Vorfälle herunterspielt, zeigen sich die NATO-Generäle entschlossen, notfalls mit Waffengewalt zu reagieren. Damit ist klar: Die militärische Eskalationsspirale dreht sich weiter, und die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen West und Ost wächst mit jedem Tag.

NATO-Regeln für den Einsatz von Waffengewalt gegen russische Flugzeuge
Avatar-Foto

Redaktion

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie uns im Kampf für die Meinungsfreiheit mit einer << Spende >>

Diskutieren Sie mit!

Weitere Beiträge

Bitte unterstützen Sie uns

mit einer

SPENDE √

Weiterlesen