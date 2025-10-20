Nach Assad-Sturz bleibt fast eine Million Syrer in Deutschland – offenbar kein Interesse an Rückkehr aus dem Sozialparadies

Obwohl Syriens Machthaber Baschar al-Assad bereits im Dezember 2024 gestürzt wurde, halten sich laut Bundesregierung weiter über 951.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland auf. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, wie aus der Bundestagsdrucksache 21/2204 hervorgeht.

Seit dem Machtwechsel haben nur 4.633 Syrer Deutschland freiwillig verlassen, knapp 1.900 davon mit staatlicher Förderung – auf Kosten der Steuerzahler. Abschiebungen nach Syrien fanden überhaupt keine statt. Gleichzeitig blieben 55 als islamistische Gefährder eingestufte Syrer im Land.

Während die Bundesregierung Millionen für Rückkehrprogramme ausgibt, zieht es die große Mehrheit der Syrer offenbar nicht in die angeblich „befreite“ Heimat zurück. Die Zahlen sprechen für sich: Wer hierzulande Wohnung, Versorgung und Sozialleistungen erhält, sieht offenbar keinen Grund, das deutsche Wohlfühlpaket gegen ein ungewisses Leben in Syrien einzutauschen.