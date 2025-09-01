Mysteriöse Todesfälle bei AfD-Kandidaten in NRW: Vier plötzlich Verstorbene kurz vor den Kommunalwahlen

Kurz vor den entscheidenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 hat eine Serie von tragischen und unerklärlichen Todesfällen die Alternative für Deutschland (AfD) erschüttert. Innerhalb weniger Wochen sind vier Kandidaten der Partei plötzlich verstorben – ein Zufall, der in der Öffentlichkeit und auf Social-Media-Plattformen zu wilden Spekulationen führt. Während die Mainstream-Medien wie WDR und NOZ die Fälle als „tragisch, aber isoliert“ darstellen, fragen sich viele: Gibt es hier einen Zusammenhang?

Wir haben die „offiziell“ bekannten Fakten zusammengetragen. Die AfD muss nun in mehreren Kommunen improvisieren. Stimmen für verstorbene Kandidaten gelten als ungültig, Briefwähler erhalten neue Unterlagen – ein bürokratischer Albtraum, der die Wahlvorbereitungen behindert.

Alice Weidel hat die Todesfälle öffentlich beklagt und von „schwerem Schicksal“ gesprochen, ohne auf mögliche Ursachen einzugehen. Doch in X-Posts (ehemals Twitter) brodelt es: Verschwörungstheorien von „politischen Attentaten“ bis hin zu „Impf-Nebenwirkungen“ machen die Runde. Wir berichten faktenbasiert, lassen aber die offenen Fragen nicht unter den Tisch fallen.

Die vier Fälle im Überblick

Ralph Klaus Norbert Lange aus Blomberg (Kreis Lippe)

Der Kandidat für den Stadtrat von Blomberg, ein Mann Mitte 60, verstarb plötzlich und unerwartet. Noch kürzlich war er bei einer AfD-Veranstaltung als Zuschauer zu sehen – vital und engagiert. Die Stadt Blomberg hat daraufhin alle Briefwahlunterlagen für ungültig erklärt und neue verschickt, was zu Verzögerungen führt. Quellen berichten von Schock in der lokalen AfD-Gruppe, die nun ohne ihren Kandidaten dasteht. Stefan Berendes aus Bad Lippspringe (Kreis Paderborn)

Mit nur 59 Jahren erlag Stefan Berendes einem plötzlichen Tod. Als Kandidat für den Stadtrat galt er als Hoffnungsträger der AfD in der Region. Der Fall ist der vierte in der Serie und hat die Debatte weiter angeheizt. Auch hier: Briefwähler müssen neu abstimmen, da die alten Unterlagen hinfällig sind. Die AfD-Ortsgruppe spricht von einem „schweren Verlust“, während offizielle Stellen die Todesursache verschweigen. Wolfgang Seitz aus Rheinberg (Kreis Wesel)

Wolfgang Seitz, ebenfalls 59 Jahre alt, kandidierte für den Kreistag im Wahlbezirk 8. Sein unerwarteter Tod kam wie aus dem Nichts. Die AfD hat schnell einen Ersatzkandidaten nominiert, doch die Briefwahl ist durcheinandergeraten – Unterlagen wurden ungültig erklärt und neu versendet. In Rheinberg fragen sich Bürger: War das wirklich nur ein Zufall? Wolfgang Klinger aus Schwerte (Kreis Unna)

Anfang 70, kandidierte Wolfgang Klinger für den Stadtrat von Schwerte. Sein plötzlicher Tod war der zweite in der Reihe und hat die Serie ins Rollen gebracht. Wiederholt werden Briefwahlunterlagen neu verteilt, und die AfD muss umplanen. Lokale Berichte sprechen von „Unerklärlichkeit“, doch detaillierte Todesursachen fehlen in den offiziellen Meldungen.

Spekulationen und offene Fragen

Diese Todesfälle ereigneten sich in vier verschiedenen Kommunen – Blomberg, Bad Lippspringe, Rheinberg und Schwerte – und betreffen ausschließlich AfD-Kandidaten. Keine anderen Parteien melden Ähnliches. Während etablierte Medien wie der WDR neutral berichten und sich auf die Wahlkonsequenzen konzentrieren, tobt auf X die Diskussion. Nutzer teilen Theorien über mögliche „Einflüsse von außen“ oder gesundheitliche Risiken, die mit der Politik zusammenhängen könnten. Alice Weidel hat in einer Stellungnahme die Fälle als „tragisch“ bezeichnet, ohne Spekulationen anzufachen.In den 427 Kommunen NRWs, wo die Wahlen stattfinden, könnte dies die AfD schwächen – oder mobilisieren. Ersatzkandidaten müssen her, und die Partei appelliert an ihre Basis, trotz des Schocks durchzuhalten.

Bislang gibt es keine Hinweise auf eine gemeinsame Ursache, doch Autopsieberichte oder weitere Details könnten Licht ins Dunkel bringen.