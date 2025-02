Multimillionär: »Nur die AfD kann uns retten« | Winfried Stöcker im Interview

Winfried Stöcker, bekannt als Wissenschaftler und Unternehmer, hat mit seiner großzügigen Spende von 1,5 Millionen Euro an die AfD Schlagzeilen gemacht. In diesem exklusiven Interview erfahren Sie, was ihn zu dieser bedeutenden Unterstützung motiviert hat. Stöcker spricht über seine Vision für Deutschland, die Notwendigkeit politischer Veränderung und seine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Lernen Sie den Mann kennen, der nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch im politischen Engagement seine Spuren hinterlässt. Ein inspirierendes Gespräch über Mut, Überzeugung und die Kraft des Engagements für die Gesellschaft.



