MTG kontert Trump: „Ein Verräter ist ein Amerikaner, der fremden Ländern und sich selbst dient!“

Dieser kurze Videoausschnitt ist eine klare Ansage und eine schallende Ohrfeige für Donald Trump. Marjorie Taylor Greene lässt sich nicht einschüchtern, nachdem Trump ihr seine Unterstützung entzogen und sich in unflätiger Weise über sie geäußert hat.

„Ich wurde von einem Mann, für den ich sechs Jahre gekämpft habe, eine Verräterin genannt. Und ich habe ihm meine Loyalität kostenlos gegeben. […] Lassen Sie mich sagen, was ein Verräter ist. Ein Verräter ist ein Amerikaner, der fremden Ländern und sich selbst dient.“

Transkript

I was called a traitor by a man that I fought for five, no actually six years for. And I gave him my loyalty for free. I won my first election without his endorsement beating eight men in a primary.

And I’ve never owed him anything, but I fought for him for the policies and for America First. And he called me a traitor for standing with these women and refusing to take my name off the discharge petition. Let me tell you what a traitor is.

A traitor is an American that serves foreign countries and themselves. A patriot is an American that serves the United States of America and Americans like the women standing behind me. And I want to tell you that this only became possible today because the American people whom we serve as representatives here in Congress demanded that this vote happen.

And they put more pressure on every single elected politician in this city than has ever been put on them. And today you are going to see probably a unanimous vote in the house to release the Epstein files. But the fight, the real fight will happen after that.

Vollständige Übersetzung

Ich wurde von einem Mann als Verräterin bezeichnet, für den ich fünf – nein, eigentlich sechs – Jahre lang gekämpft habe. Und ich habe ihm meine Loyalität kostenlos gegeben. Ich habe meine erste Wahl ohne seine Unterstützung gewonnen und dabei acht Männer in einer Vorwahl geschlagen.

Und ich habe ihm niemals etwas geschuldet, aber ich habe für ihn gekämpft – für seine Politik und für America First. Und er nannte mich einen Verräter, weil ich zu diesen Frauen gestanden und mich geweigert habe, meinen Namen von der „discharge petition“ zu nehmen. Lasst mich euch sagen, was ein Verräter ist.

Ein Verräter ist ein Amerikaner, der fremden Ländern und sich selbst dient. Ein Patriot ist ein Amerikaner, der den Vereinigten Staaten von Amerika und Amerikanern wie den Frauen hinter mir dient. Und ich möchte euch sagen, dass dies heute nur möglich geworden ist, weil das amerikanische Volk, dem wir als Vertreter im Kongress dienen, verlangt hat, dass diese Abstimmung stattfindet.

Und sie haben mehr Druck auf jeden einzelnen gewählten Politiker in dieser Stadt ausgeübt, als jemals zuvor. Und heute werdet ihr wahrscheinlich eine einstimmige Abstimmung im Repräsentantenhaus sehen, um die Epstein-Akten freizugeben. Doch der Kampf, der wahre Kampf, wird erst danach beginnen.