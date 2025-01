Friedrich Merz ist eine seit Jahrzehnten irrlichternde Figur. Das zeigen allein seine häufigen Rücksprünge und Korrekturen nach Aussagen, die im inksgrünen Lager auf Widerspruch stießen. Seine Ankündigung, nach Ablauf von 24 Stunden werde er als Kanzler deutsche „Taurus“ – Raketen gegen Russland liefern, ist allerdings nicht schillernd, sondern dank der Unterstützung der übrigen Altparteien blutiger Ernst.

Nach Aussage des früheren 4-Sterne-Generals Harald Kujat stellt der „Taurus“ – ein Trägerflugzeug-gestarteter Flugkörper – alles in den Schatten, was britische Storm-Shadow- und andere Raketen bisher geleistet haben. Das Geschoss bedroht im einfachsten Fall die Kreml-Gebäude direkt. Und hier ist für jeden Russen Ende der Veranstaltung.

Die Ukrainer haben bereits auf Moskau geschossen – zum Volltreffer fehlt ihnen noch die deutsche Rakete

Der Direktor der Abteilung für außenpolitische Planung im russischen Außenministerium, Alexei Jurjewitsch Drobinin, sagt kompromisslos:“Den Einsatz von Taurus gegen Russland zuzulassen, wäre (für Deutschland) ein selbstmörderischer Akt“ (hier und hier).

Der dumme westliche Spruch, man gebe bestimmte Ziele in Russland nicht frei, ist wiederholt von US-Feststellungen überholt worden, die Ukrainer seien für die Zielauswahl selbst verantwortlich. Also werden sie auch Moskau erneut bedrohen, wenn der „Taurus“ ihnen zu Gebote steht. Und die Russen wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie sich in aller Ruhe ansähen, ob denn der Herr Selensky wieder auf Moskau zielen werde oder nicht. Sie werden die Verursacher der Raketenlieferung in ihre Zielprogrammierung einspeisen, und die sitzen in Berlin.

Jede Stimme für Merz und Söder führt zum russischen Konterschlag gegen die „Taurus“-Fritzen in Deutschland

Wer es endgültig satt hat, dass Multimillionäre unser Land aus Rechthaberei und Hochfinanz-Vasallentum für Stellvertreterkriege verheizen wollen, muss bei der kommenden Wahl ein Stoppzeichen setzen.