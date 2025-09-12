Mord an Charlie Kirk: Das ist über den Attentäter bekannt

Charlie Kirk, der 31-jährige Mitbegründer der konservativen Organisation Turning Point USA und enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, wurde am Mittwochabend (10. September 2025) bei einem Campus-Event an der Utah Valley University in Orem, Utah, erschossen. Der Vorfall wird von Behörden als gezielter politischer Anschlag eingestuft. Der Verdächtige, ein 22-jähriger Mann aus Utah, wurde kurz nach der Tat festgenommen. Im Folgenden fassen wir zusammen, was derzeit über den Attentäter bekannt ist, einschließlich Reaktionen von Donald Trump, Häme in linken Medien (auch deutschen) und relevante Tweets mit Bildern.

Identität und persönlicher Hintergrund

Der Name des Verdächtigen lautet Tyler Robinson. Er ist 22 Jahre alt und stammt aus Washington City, Utah. Robinson wurde nach einer kurzen Fahndung in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Familienmitglied gestanden hatte, Kirk erschossen zu haben. Sein Vater, ein Minister und ehemaliger Polizist, soll die Behörden alarmiert und entscheidend zur Festnahme beigetragen haben. Die Familie Robinsons ist vollständig als Republikaner registriert, was den Fall politisch kompliziert macht.

Berichten zufolge hatte Robinson in letzter Zeit zunehmend radikale Ansichten entwickelt, die sich gegen konservative Figuren richteten. Er soll Kirk als „Faschisten“ betrachtet haben und Gravuren auf den verwendeten Patronenhülsen hinterlassen haben, die auf eine ideologische Motivation hindeuten. Es gibt Hinweise darauf, dass er online radikalisiert wurde, wobei einige Quellen eine linke Ideologie vermuten, trotz des republikanischen Familienhintergrunds. Ein X-Post erwähnt sogar eine Spende Robinsons an Trump, was die politische Zuordnung weiter verkompliziert.

Der Vorfall und die Festnahme

Der Anschlag ereignete sich während eines öffentlichen Vortrags von Kirk. Augenzeugen berichteten von einem einzelnen Schuss, der Kirk tödlich traf. Das FBI und lokale Behörden sicherten die Tatwaffe und veröffentlichten Fotos eines „Persons of Interest“, der sich als Robinson herausstellte. Nach dem Schuss floh Robinson, wurde jedoch schnell geortet und festgenommen. Er gestand die Tat gegenüber Verwandten, was zur raschen Identifizierung führte.

Utah-Gouverneur Spencer Cox bezeichnete den Vorfall als „politisches Attentat“ und kündigte an, die Todesstrafe für Robinson zu fordern. Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom verurteilte die Gewalt scharf.

Politische und gesellschaftliche Reaktionen

Der Mord an Kirk hat eine Welle der Empörung ausgelöst, insbesondere in konservativen Kreisen. Auf Plattformen wie Xwird debattiert, ob Robinsons Handlung auf linker Rhetorik basiert, die Kirk als „Nazi“ oder „Faschisten“ diffamiere. Andere fordern eine Entschuldigung von MAGA-Anhängern, da der Täter aus einer republikanischen Familie stammt und nicht den gängigen Stereotypen (z. B. als Transperson oder Immigrant) entspricht.

Reaktion von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump reagierte scharf auf die Festnahme und forderte explizit die Todesstrafe für Robinson. In einem Interview mit Fox News sagte Trump: „Ich hoffe, er wird schuldig gesprochen und bekommt die Todesstrafe. Utah hat die Todesstrafe, und der Gouverneur ist entschlossen, sie anzuwenden.“ Er lobte Kirk als „den besten Menschen“ und betonte, dass der Aktivist „das nicht verdient habe“. Trump kritisierte zudem die linke Rhetorik und sah im Anschlag eine Folge polarisierender Debatten. Gouverneur Cox unterstützt diese Forderung und plant, die Todesstrafe zu beantragen, was in Utah möglich ist.

Häme in linken Medien

In liberalen Kreisen, sowohl in den USA als auch international, gibt es kontroverse Reaktionen. In den USA wurde der Twitch-Streamer Hasan Piker kritisiert, weil er den Vorfall in seinen Streams bagatellisierte und auf Kirks konservative Positionen zu Waffen hingewiesen habe. Newsweek berichtete, dass Liberale den Anschlag mit Kirks Unterstützung für das Zweite Amendment (Recht auf Waffenbesitz) verspotteten. Augenzeugen berichteten sogar, dass Zuhörer nach dem Schuss jubelten. Republikaner wie Abgeordneter Clay Higgins fordern lebenslange Social-Media-Bans für diejenigen, die den Tod feiern. Auf X kursieren Posts, die den Tod als „gerechte Strafe“ darstellen, was zu Aufrufen nach Zensur führt.

In deutschen Medien und sozialen Netzwerken zeigt sich ebenfalls Häme, insbesondere aus linken Kreisen. Die Berliner Zeitung berichtete, dass deutsche Netz-Promis und Influencer über den „toten Trump-Verbündeten“ spotten, anstatt Trauer zu zeigen. BILD hob „verstörende Aussagen“ der deutschen Linken hervor, die den Mord bagatellisieren oder sogar feiern. Die Linksjugend wurde in der WELT kritisiert, weil sie in einem Beitrag andeutete, Kirks konservative Politik habe zu „blutigen Patronen“ geführt und er sei selbst schuld. Die Tagespost sprach von „Jubel über einen Mord“ in linken Social-Media-Kreisen. Andere Medien wie WDR und Cicero thematisieren die Polarisierung, wobei Häme und Bestürzung nebeneinander existieren. YouTube-Videos aus dem linksextremen Lager zeigen offenen Spott.

Spekulationen, Tyler Robinson könnte nur ein Strohmann sein

Kurz nach Erscheinen der ersten Fotos wunderten sich Nutzer über „unterschiedliche Details“, wie verschiedene Sportschuhe, T-Shirt Brandings etc. Auch glauben viele, nur ein Profi könne den Schuss auf Charlie Kirk abgeben haben. Manchen geht die Präsentation des Tatverdächtigen und der Beweise, wie „Schriftzüge auf Patronenhülsen“ zu schnell. Erinnerungen an den Fall Kennedy oder 9/11 werden bemüht. Noch aber scheinen sich die Mutmaßungen in Grenzen zu halten.