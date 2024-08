Mit der Schere an die politischen Geranien

Gibt es etwas Schöneres, um sein Haus zu schmücken, als ein Balkon mit blühenden Geranien? Sie wirken wie ein farbiges Make-up und bezeugen, dass sich jemand liebevoll um die Blümchen kümmert. Denn mit dem Einpflanzen in die Blumenkästen und dem Anbringen derselben am Balkon ist es nicht getan. Die Geranien, sollen diese zur Zierde eines Hauses werden, bedürfen einer intensiven Pflege.

Wer kein automatisches Tropf-Bewässerungssystem installiert hat, der tut gut daran, diese täglich zu gießen. Auch das Düngen gehört dazu. Blumenkästen trocknen schnell aus. Und stehen die Geranienblüten nach den Wochen des Wachstums in voller Pracht, so ist die Arbeit längst nicht vorbei.

Mit der Schere an die Grünen

Blüten blühen aber nicht ständig. Sie werden alt und welk. Wer jetzt nicht mit der Schere Hand anlegt, der hat ein unansehnliches Gemisch von blühenden Blumen und rostigen, abgestorbenen Blütenblättern. Diese müssen, soll der Anblick weiterhin erfreulich sein, abgeschnitten werden. Das wird zur täglichen Routine und diese Routine kann zur Freude des Hobbygärtners werden.

Doch was für den Garten gilt, gilt auch für die Gesellschaft: Auch politische Blüten, auch die grünen Sonnenblumen, altern. Was vor Jahren als progressiv angesehen wurde, ist einer natürlichen Veränderung unterworfen. Auch politische Ziele, die einst strahlten, verlieren ihren Glanz und werden zur Schande des Hauses.

Ein Saustall im politischen Kopf

Auch Wähler neigen dazu, an dem festzuhalten, was sie einmal entschieden, selbst wenn es längst den Zenit überschritten hat. Doch wie im Garten führt auch in der Politik diese Sturheit zu einer katastrophalen Situation. Das Ausmisten würde bedeuten, alte Vorstellungen über Bord werfen zu müssen. Doch Fehler einzugestehen ist schwer, und so hält man daran fest, obwohl die Spatzen es längst von den Dächern pfeifen, dass sich etwas in die falsche Richtung entwickelt hat.

Und wie die welken Blüten, die der Gärtner nicht abschneiden will, verwandeln sich auch politische Ideen in rostige Relikte, die das ganze Bild eines Landes mehr als nur trüben. Uneinsichtigkeit, gerade im politischen Bereich, hat katastrophale Auswirkungen. Auch wenn dies überall deutlich zu sehen und zu spüren sind, hält man daran fest und geleitet das Schiff schnurstracks in Richtung Abgrund. So wie derzeit.