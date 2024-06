Mit dem Biden – Crash fliegt auch das deutsche System von Staatsfunkern und Kartellmedien auseinander

Die katastrophale Erscheinung des US-Präsidenten Biden im Rededuell mit seinem Herausforderer Trump hat unser reichweitenstärkstes Informationssystem – bestehend aus Staatsfunkern und steuerlich alimentierten Kartellmedien – mit einem Atomblitz erhellt und im Orkus ihrer grenzenlosen Manipulation versenkt. Eine Minute Zuhörens und -sehens zeigte auch Leuten ohne Englischkenntnisse, dass sie in den katastrophalsten 3 Jahren deutscher Nachkriegsgeschichte 2021-2024 von vorne bis hinten belogen worden sind.

Denn die geballte Staatsfunker- und Kartellmedienmacht hat es verstanden, den US-Präsidenten zwar als älteren Herrn mit gelegentlichen Sonderlichkeiten zu zeigen, ihn aber als voll einsatzfähig dargestellt und in der Lage, die ausgelieferten Völker entlang des von USA und Nato eingeschlagenen Atomkriegsgrates gegen Russland zu führen. Leute wie Röttgen, Gabriel, Merz, Scholz, Lindner, Habeck undsoweiter preisen seit Amtsantritt die Verlässlichkeit US-amerikanischer Führung und gehen darauf tödliche Risiken für uns alle ein. Das durfte niemals sein.



Der Mann darf noch nicht einmal Auto fahren. Wie will er die Frage nach dem sofortigen Start von Atomraketen beantworten?

Fast nichts von der Medienmanipulation in Sachen Biden hat gestimmt. Die Erscheinung des Herrn erinnert an Parkinson, Tranquilizer und Demenz in Kombination und assoziiert einen Totalausfall in Sachen Vigilanz. Er bekäme keinen Autoführerschein mehr. Wir haben die größte Masse an Medienmanipulateuren in Europa und Altparteienpolitiker in Berlin, die sich mit Haut und Haaren unser aller auf die Urteilsfähigkeit dieses Patienten verlassen. Wie kompetent soll so jemand die ultimative Sofortbeantwortung der Frage rund um die Uhr liefern, ob die Atomraketen abgefeuert werden und der Weltkrieg zu starten sei? Wo beginnt im politisch-medialen Deutschland das Verantwortungsbewusstsein in seiner einfachsten Form?

Auch die anderen Themen unserer Medienmanipulateure stehen zur Revision

Die gleichen Verbiegungsmechanismen setzen unsere Großmedien in Sachen CO2, Sexismus, Deindustrialisation, Inflation, angeblichem Angriffskrieg usw ein. Wer diesen Medien noch ein Wort glaubt, sollte sich testen lassen.