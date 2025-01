Missouri setzt auf Kopfgeldjäger (Abschiebehelfer) gegen Ausreisepflichtige

Die USA machen es vor: Missouri setzt auf Kopfgeldjäger (Abschiebehelfer), die als verlängerter Arm der Justiz agieren. Der Staat setzt eine staatliche Belohnung aus, um die Durchsetzung des Rechts zu beschleunigen. Wer sich zertifizieren lässt, kann illegal Eingereiste aufspüren und melden – gegen eine Prämie von 1.000 Dollar pro Kopf, ein echtes „Kopfgeld“. Das motiviert die Kopfgeldjäger (Abschiebehelfer) und sorgt für schnelle Ergebnisse. Besonders im Fokus stehen Personen, die behördlich nicht registriert sind und im Untergrund leben.

Aktueller Fall von Behördenversagen

Seine Abschiebung wurde nicht durchgeführt. In Aschaffenburg attackierte dieser 28-jährige Afghane eine Kindergartengruppe mit einem Messer. Ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Passant sind tot. Schwerverletzte kämpfen ums Überleben. Die Menschen sind wütend, traurig, hilflos. So kann es nicht weitergehen.

Kopfgeldjäger statt Bürokratie

Missouri Illegal Alien Certified Bounty Hunter Program (Missouri-Programm für zertifizierte Kopfgeldjäger/Abschiebehelfer) – so heißt die Maßnahme, die wieder Ordnung schafft. Diese Kopfgeldjäger (Abschiebehelfer) sind keine Bürokraten. Sie wissen, dass Schutz nicht auf dem Papier entsteht, sondern durch entschlossenes Handeln.

Deutschland könnte sich die USA zum Vorbild nehmen. Meldestellen für „falsche Meinungen“ gibt es in Deutschland ja schon. Neu wäre nur der Finderlohn. Laut ZDF scheiterten 62 Prozent der Abschiebungen zwischen Januar und September 2024. Briefe und Mahnungen haben keinen Wert, wenn sie ignoriert werden. Ein Kopfgeldjäger-Programm (Abschiebehelfer-Programm) würde echte Ergebnisse bringen. Der staatlich ausgesetzte Finderlohn böte eine interessante Einkommensmöglichkeit. In Deutschland wäre der Job jedoch gefährlicher. Waffen wie in den USA wären nicht erlaubt. Doch entschlossene Männer braucht es trotzdem. Männer, die wissen, was Pflicht und Verantwortung bedeutet. Eine Eigenschaft, die in Politik abhanden kam.

Missouri zeigt, dass es geht. Deutschland muss nachziehen. Wer sich dagegen

stellt sagt, dass er weitere Messermorde in Kauf nehmen wird.