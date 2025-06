Milliarden für Bunker – Profite ohne Ende

Unternehmensgewinne werden sprudeln wie beim Aufbau Ost, denn die Bundesregierung hat eine Marktlücke entdeckt, die jahrzehntelang brachlag: Luftschutzbunker. Deutschland verfügt derzeit über exakt 579 öffentliche Schutzräume – bei über 83 Millionen Einwohnern. Das sind 0,56 %. Bleiben 99,44 %, für die es keine staatlichen Unterkünfte gibt. Doch wenn Sirenen feindliche Flugzeuge ankündigen, muss jeder in seinen Keller – so das neue Denken.

Und das bedeutet: Der Staat muss liefern – nicht nur wollen, sondern liefern. Doch kaufen? Bauen? Selber unterhalten? Viel zu teuer. Was liegt bei knappen Kassen näher, als anzumieten – langfristig, verpflichtend, zuverlässig? Unternehmer sind gefragt, die Schutzräume errichten – und vermieten.

Tiefgaragen, Lagerhallen, Tunnelschächte: Wer über Bausubstanz erstellen oder umbauen kann, sollte jetzt planen. Der Staat wird ihm die Tür einrennen – denn der gesetzliche Schutzauftrag duldet keine Lücke. Innenminister Alexander Dobrindt brachte den Stein ins Rollen. Die Zahlen sind zweitrangig – entscheidend ist: Der Trend ist gesetzt, die Argumente sind unangreifbar. Sicherheit first – Eigentum bleibt privat – Einnahmen kommen regelmäßig.

Ein Bau-Boom wie selten zuvor könnte bevorstehen.

Mit Planungsfirmen, Notstrom-Experten, Lüftungstechnikern, Architekten, Sicherheits-Zertifizierern, Brandschutz-Sachverständigen. Auch die Banken dürften aufspringen – denn wo staatliche Miete fließt, ist Ausfallrisiko gleich null. Es ist wie in den 90ern: Wer zuerst kommt, profitiert am längsten. Bunker gelten als wertgesicherte Infrastruktur mit Verfassungsauftrag.

Der Markt ist jung, das Risiko staatlich abgesichert – und niemand wird sich öffentlich gegen Schutzräume stellen.

Denn wenn die Sirenen heulen, will niemand draußen bleiben. Und schon wieder heißt es „die Russen kommen“. Doch deren Einmarsch ist ungewiss. Vor den maroden Brücken stehen Verkehrsschilder „Maximales Gewicht 5 Tonnen“. Und so ein Panzer hat 50. Also werden sie umkehren.