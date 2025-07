Messer, Migranten, Massenwut – Spanien am Limit!

Nach einem brutalen Überfall auf einen 68-jährigen Rentner durch drei marokkanische Jugendliche eskalierte im spanischen Torre Pacheco die Lage auf dramatische Weise. Die Systempresse fantasiert von einem rechten Mob, der aufgehetzt durch Postings in sozialen Netzwerken Jagd auf Migranten machen würde. Die Richtigstellungen solcher Verdrehungen hat Heinz-Georg Maaßen einst seinen Posten als Chef des Verfassungsschutzes gekostet, hatte aber für die Presse keine Konsequenzen und so wird weiter gelogen, dass sich die Balken biegen.

Laut einem Bericht der Epoch Times hier abrufbar, kam es tagelang zu massiven Ausschreitungen und rassistisch motivierten Krawallen. Die Gewalt breitete sich aus wie ein Lauffeuer – erst war es „nur“ ein brutaler Raub, dann brannte gefühlt die ganze Stadt.

Der Rentner wurde von den mutmaßlich nordafrikanischen Tätern nicht nur überfallen, sondern auch brutal zusammengeschlagen – die Tat kursierte schnell in den sozialen Netzwerken. Darauf folgte ein Volkszorn, der sich in Barrikaden, Flaschenwürfen und teils bewaffneten Straßenschlachten entlud.

Die Polizei? Überfordert. Die Politik? Ratlos. Und die Bevölkerung? Zwischen Angst, Wut und wachsender Entfremdung. Dabei leben in Torre Pacheco Menschen aus über 90 Nationen – doch Integration scheint mehr Wunschtraum als Wirklichkeit.

Wer die Wahrheit einfach nur filmt, bekommt Ärger mit der Polizei.

TOTALITARIAN



Spanish police kicked out and banned independent journalists from reporting what's happening on the ground.



Large groups of foreigners have been attacking people on the streets and mainstream ohas covered it up.



pic.twitter.com/jOHqnsu69j