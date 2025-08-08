Merz vollzieht erneute Kehrtwende: Waffenstopp für Israel!

Wie Bild und t-online berichten, dreht CDU-Chef Friedrich Merz erneut am Kursrad: Statt Rückendeckung für Israel jetzt der abrupte Stopp – keine deutschen Waffen mehr für den Krieg gegen die Hamas!

Noch vor wenigen Monaten hatte Merz fest an der Seite Israels gestanden, doch nun zieht er die Reißleine. Mit Verweis auf das Kriegswaffenkontrollgesetz kündigt er an, sämtliche Exporte zu unterbinden, die im laufenden Konflikt eingesetzt werden könnten.

Die Botschaft ist klar: Keine Ausnahmen mehr – selbst für langjährige Partner. Diese plötzliche Kehrtwende sorgt nicht nur in Tel Aviv für Irritationen, sondern dürfte auch innerhalb der Union für mächtig Spannung sorgen.