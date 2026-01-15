Merz und die EU wollen Indien und China vom russischen Öl abbringen. Wie dumm kann Politik sein?

Friedrich Merz chambriert in Indien und dazu passend erklärt der EU-Sonderbeauftragte Sullivan, dass man „maximalen Druck“ auf Indien und China ausüben wolle, um deren Importe von russischem Erdöl herunterzufahren. Man fasst nicht, welch albernes Personal und welche Kindergartenpolitik seit Merkel und von der Leyen zugange sind. Die Infantilistinnen haben nicht nur präpubertären Gören zu Füßen gelegen und promovieren deren alberne CO2-Klamotte, sie haben auch keine Ahnung von Historie und glauben, mit Ene-Mene-Muh überall weiter zu kommen.

Indien und China werden seit mehr als Hundert Jahren vom Westen ausgebeutet und schikaniert – jetzt sollen sie Pfötchen geben?

Wären die Berliner Altparteien- und die Brüsseler EU-Politik intellekthaltig, so würde man die Aussichten, China und Indien gängeln zu können, auf Null schätzen. Beide Länder wurden vom sogenannten Westen – vorweg Briten und US-Amerikaner – schon vor mehr als Hundert Jahren ausgebeutet. Der chinesische Boxeraufstand und der Name Ghandi könnten von unseren Politgrößen gelegentlich einmal nachgeschlagen werden.

Per Saldo sollen die kolonial Ausgeplünderten helfen, die Russen zu sanktionieren und zur Ader zu lassen. Weder in Berlin noch in Brüssel hat man eine Idee davon, was da verlangt wird. Der tiefe Groll der gedemütigten Inder und Chinesen wird noch Jahrzehnte vorhalten und sie davor bewahren, ihren westlichen Kolonialisten zu Diensten zu sein.