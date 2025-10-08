„Merz, Pistorius und SPD-Jugend an die Front!“ – Das ist der richtige Sound, Frau Weidel !

Die Gefahr der Melonisierung der AfD zugunsten der Kriegstreiberei gegen Russland ist verringert. Sowohl der AfD-Chef Chrupalla als auch seine Kollegin Weidel fanden die richtigen Worte. Chrupalla wandte sich gegen den Missbrauch der Drohnenhysterie zur medialen Mobilmachung und Weidel fand erfrischend klare Worte: Wehrpflicht nur für die Defensive. Deutschen Soldaten weder ins Ausland, noch in fremde Kriege und schon garnicht in die Ukraine. Die Wehrdienstverweigerer aus den altparteilichen Kriegsfraktionen sollten nach Weidel selbst an die Front gehen und die SPD-Jugend gleich mitnehmen. Dort könnten sie zeigen, was sie drauf haben (hier).



Sehr richtig, Frau Weidel! Kurs halten und kein Appeasement an die Leute, für die Deutschland nicht schnell genug in Krieg und Ruin versinken kann.