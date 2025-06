Merz hat es geschafft: Russen sehen Deutschland als Gegner Nr. 1

Schreitet die Vietnamisierung Deutschlands mit den Riesenschritten unseres 2-Meter-Manns an der Spitze voran? Zeitzeugen erinnern sich: In Südvietnam schickten die USA ihre Vasallenregierung in einen mörderischen Krieg gegen den Norden, der in Napalmbrand, Flucht der USA und Ruin des – vom Gegner eroberten – Landes endete. Zuvor hatten Kraftsprüche der US-Alliierten gegen das chinesisch unterstützte Nordvietnam für Kampfmoral sorgen sollen.

Der Verfasser konnotiert das gleiche Muster für die aktuelle Rolle Deutschlands, die ihm von den US-Globalisten zugewiesen worden ist. Kanzler Merz als früherer Spitzenangestellter des weltgrößten Globalisten Blackrock, in Verbindung mit dem französischen Rothschild-Spitzenbankier a.D. Macron und dem britisch-notorischen Globalplünderer Starmer – sie blasen sich zu einem Imponiergehabe auf, das in der Historie seinesgleichen sucht. Die Drohungen des Herrn Merz gegen Russland müssten bei jedem Kundigen in Deutschland die Alarmsirenen schrillen lassen. Noch nie in der Historie hat es jemand gewagt, Russland ein 24-Stunden-Ultimatum zu stellen, nach dessen Ablauf der Raketenkrieg eröffnet werde. Weder Adolf Hitler, noch der tatterige – und zu Allem in der Lage befindliche! – US-Präsident Biden, noch irgendein Regierungschef der Welt haben das bisher gewagt. Tragisch-grotesk: Merzens Drohung kommt aus einem Land, das sich selbst nicht verteidigen kann. Dessen Regierungschef als erstes angehalten wäre, die Klappe zu halten, bevor ihm das Maul gestopft wird. Und wir alle sehen zu, kaum jemand sagt etwas und die Volksverblödung durch die Regierungsmedien kann ungehindert weiterlaufen.

CDU-Kanzler Kohl saß am Lagerfeuer mit UdSSR-Chef Gorbatchow und es herrschten Frieden und Wohlstand

CDU-Großmaul Merz, so die Kritiker, macht die „360° Baerbock-Gedenkwende“ um 180° und Russland uns zum Gegner (hier). Die frühere Erbfeindschaft zu Frankreich wurde von der Christenunion wieder ausgegraben und von Merzens Außenminister zur Erbfeindschaft gegen Russland umgewandelt (hier). Sind denn nur noch Wahnsinnige am Werk? Wie konnte man Kohls und Gorbatchows Frieden und unseren Wohlstand derart durch den Kamin jagen lassen durch die Globalisten der USA, die schon vor 10 Jahren mit jährlich neuen Riesenmanövern an der russische Peripherie das Land bedrohten und über Natobeitritte an die Wand gedrückt haben, bis es knallte?

Die ersten grünen Kriegstreiber seilen sich in die USA ab, ihrem kriegerischen Außenminister von damals folgend. Was Herr Merz an Optionen dort hat, muss nicht diskutiert werden. Sicher ist, dass Schluss damit sein muss, durch eine unverantwortliche Angriffsrhetorik und suizidale Raketenkriegsdrohungen gegen Russland unser Land endgültig in Richtung Vietnam 2.0 zu zerrütten. Für einen Krieg, mit dem wir überhaupt nichts zu tun und in den wir uns von außen eingemischt haben.