Merkwürdiger Schlagabtausch zwischen Israel und Iran

in

Es hat wieder ein paar Wochen gedauert, dass Israel gegen den Iran zurück geschlagen hat.

IDF-Pressesprecher Daniel Hagari: „Als Reaktion auf die monatelangen, anhaltenden Angriffe des iranischen Regimes auf den Staat Israel führen die israelischen Verteidigungsstreitkräfte derzeit gezielte Angriffe auf militärische Ziele im Iran durch. Das iranische Regime und seine Stellvertreter in der Region greifen Israel seit dem 7. Oktober unerbittlich an – an sieben Fronten – darunter auch direkte Angriffe von iranischem Boden aus. Wie jedes andere souveräne Land der Welt hat der Staat Israel das Recht und die Pflicht, zu reagieren. Unsere Verteidigungs- und Angriffsfähigkeiten sind vollständig mobilisiert. Wir werden alles Notwendige tun, um den Staat Israel und das israelische Volk zu verteidigen.“

Nun sind die Mullahs wieder am Zug. Auch das wird wieder einige Zeit benötigen. Was ist das für ein komischer Krieg. Beide Seiten scheinen sehr darauf bedacht zu sein, dass die Angriffe und Gegenangriffe ein gewisses Maß nicht übersteigen. Wie lange wird das noch gut gehen?