Merkels Kritik an Merz beglaubigt, dass er richtig liegt

Friedrich Merz kann nur rückwärts. Das hat er dutzendfach vorgeführt, wenn er zuvor Richtiges gesagt hatte. Er konnte soeben auch das dreifach eingesprungene Doppelrückwärts — weg vom Bettvorleger und hin zum Tiger, wie „Tichys Einblick“ in Sachen Bundestagsbeschluss feststellte. Aber auch dieser Retrosalto altissimo wird Merz nicht honoriert.

Das Schlimmste, was einem Demokraten passieren kann, ist eine Verurteilung durch die ausgewiesene Demokratiegegnerin Frau Merkel, die über 9.000 Kilometer hinweg die korrekte Wahl eines Ministerpräsidenten rückgängig zu machen verlangte und sofortigen Effekt erzielte. Wer dieser Frau Ehrenmedaillen umhängt, gehört in dieselbe Kategorie Antidemokraten.

Die schlimmste Rückabwicklerin der Demokratie namens Merkel muss weg !

Jetzt fällt diese Deutschland-Gegnerin – als Spitze der Krönung – über ihren Nachfolger Friedrich Merz her, weil er mit der jüngsten Bundestagsabstimmung zur Migrationspolitik erstmals vom linksgrünen Merkelpfad abgewichen ist, was der übliche Straßenmob am selben Abend vor der CDU-Zentrale lautstark zu revidieren verlangte. Merkels Gegnerschaft beglaubigt, dass Merz in der Sache richtig liegt.