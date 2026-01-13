Mercosur frisst die Höfe – AfD-Politiker warnt vor Agrar-Kahlschlag

Für viele Landwirte geht es längst nicht mehr um Wettbewerbsfähigkeit, sondern ums nackte Überleben. Das geplante Mercosur-Abkommen öffnet Europas Märkte für Billigimporte aus industrieller Massenproduktion und setzt heimische Betriebe massiv unter Druck – wie aus einer aktuellen Pressemitteilung von Petr Bystron hervorgeht.

Der Europaabgeordnete der Alternative für Deutschland macht klar, was das Abkommen in der Praxis bedeutet: Fleisch, Getreide und Agrarprodukte aus Südamerika, produziert mit Methoden, die in Europa längst verboten oder stark eingeschränkt sind. Gentechnik und ein intensiver Einsatz von Glyphosat würden zum neuen Normalfall, während europäische Bauern unter immer neuen Auflagen ächzen.

Bystron spricht von einer gezielten Zerstörung der heimischen Landwirtschaft. Wenn Produkte aus Ländern mit niedrigeren Standards den Markt überschwemmen, verlieren regionale Höfe jede Chance, kostendeckend zu wirtschaften. Das Resultat sei nicht nur das Höfesterben, sondern auch eine wachsende Abhängigkeit Europas von ausländischen Agrarmärkten.

Als Mitglied im Verbraucherschutzausschuss betont Bystron zudem die Folgen für die Bürger: Sinkende Qualität der Lebensmittel, fragwürdige Produktionsbedingungen und der Verlust der europäischen Nahrungsmittelsouveränität. Seine Botschaft ist unmissverständlich: Mercosur bedeute für viele Bauern „aufgeben oder untergehen“. Entsprechend klar fällt sein Fazit aus – ein entschiedenes Nein zu Mercosur.