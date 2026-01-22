Mercosur-Diktat aus Brüssel: Vilimsky fordert Sturz von der Leyens

Kurz vor der Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhöht die FPÖ den Druck. Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, ruft alle Abgeordneten, die das EU-Mercosur-Abkommen ablehnen, offen zur Unterstützung des Antrags auf.

Vilimsky lässt keinen Zweifel daran, worum es geht: Das Mercosur-Abkommen stehe sinnbildlich für eine EU-Politik, die europäische Bauern, Konsumenten und Steuerzahler opfere. Billigimporte aus Südamerika würden heimische Betriebe unter Druck setzen und gewachsene Umwelt-, Tierwohl- und Sozialstandards aushebeln. Für viele landwirtschaftliche Existenzen in Europa sei das Abkommen eine direkte Bedrohung.

Besonders brisant ist für Vilimsky jedoch das Vorgehen der Kommissionspräsidentin selbst. Von der Leyen versuche, das Abkommen mit institutionellen Tricks und unter Umgehung nationaler Parlamente durchzusetzen. Ein Vorgehen, das offen zeige, wie wenig demokratische Kontrolle in Brüssel noch zählt, wenn politische Großprojekte auf Widerstand stoßen.

Der Misstrauensantrag sei deshalb mehr als ein symbolischer Akt. Er sei ein notwendiges Signal an eine EU-Spitze, die demokratische Mitbestimmung als lästiges Hindernis betrachte. Wer die Ernährungssicherheit Europas aufs Spiel setze und die strategische Unabhängigkeit der Union gefährde, dürfe nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Vilimsky richtet sich mit seinem Appell ausdrücklich an alle Mercosur-Gegner im Parlament: Jetzt sei der Moment, Farbe zu bekennen und Ursula von der Leyen das Vertrauen zu entziehen. Brüssel solle endlich verstehen, dass Entscheidungen gegen den Willen der Mitgliedsstaaten und ihrer Bürger politische Konsequenzen haben.