Mensch Kalle, komm zur AfD

Es wird unterhaltsam, das verspreche ich dir. Wir sind eine Gruppe von 10-15 Leuten, die sich einmal im Monat zum Stammtisch treffen. Unser Stammtisch ist aus robustem Eichenholz – da kannst du ruhig mal mit der Faust draufhauen und sagen, was dir nicht passt.

Frust ersäufen klappt nicht

Wir alle fühlen uns manchmal wie Außenseiter, besonders wenn wir in die Welt der Politik blicken. Wir haben genug Gründe, um über die Politik zu schimpfen. Was tun? Zuhause, wenn wir auf den Küchentisch hauen und drei Flaschen Bier leeren? Das ändert doch nichts an unseren Sorgen und unserer Wut. Bei uns im Ortsverband sind wir unter Gleichgesinnten. Keiner ist oben, keiner unten.

Alle sind dabei

Wir sind bunt gemischt: Handwerker, Arbeiter, Beamte, Selbstständige, Rentner und auch Arbeitslose. Jeder darf mitreden, denn jeder hat eine andere Sichtweise. Das ist wichtig! Unsere ehrlichen Meinungen sind genau das, was wir brauchen. Was wir hier diskutieren, das versandet nicht. Es sickert nach oben, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Wir sind ein Teil davon. Viele kleine Ziegelsteine ergeben ein Haus – jeder ist wichtig, jeder gehört dazu.

Die Hütte brennt

Kalle, erinnerst du dich an unsere Jugend bei der Freiwilligen Feuerwehr? Wenn die Sirene ging, sind wir alle zum Feuerwehrhaus gerannt. Heute brennt es auch lichterloh, nicht auf dem Bauernhof, sondern in der Politik. So viele Amateure sitzen in der Regierung. Keine Erfahrung, keinen Beruf, aber eine große Klappe. Wir sollten uns nicht scheuen, auch den Mund aufzumachen. Ich begleite dich. Und Bier und Pizza gibt es in unserem Stammlokal auch.

Also Kalle, komm mit. Unsere Meinungen zählen auch.