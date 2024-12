in

In einem Artikel von n-tv.de fordert Andrij Melnyk, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, nun als designierter UN-Botschafter, eine massive Ausweitung der deutschen Militärhilfe an die Ukraine, indem er jährlich 20 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre verlangt. Melnyk argumentiert, dass diese Investition nicht nur für die Sicherheit der Ukraine, sondern auch für Deutschlands eigene Sicherheit von entscheidender Bedeutung sei. Diese Forderung erscheint jedoch als eine unverschämte Übertreibung und zeigt eine gewisse Arroganz, indem er Deutschland zu einer Art Geldautomat für die Verteidigungspolitik der Ukraine degradiert.

Melnyk’s Forderung, die künftige deutsche Regierung solle diese Summe im Koalitionsvertrag verankern, wirkt wie eine Missachtung der deutschen Souveränität und der internen politischen Prozesse. Er scheint zu vergessen, dass Deutschland bereits beträchtliche finanzielle und militärische Unterstützung geleistet hat, und seine Kritik an den bisherigen deutschen Bemühungen wirkt ungerechtfertigt und undankbar.

Durch solch exorbitante Forderungen erreicht Melnyk bestenfalls, dass auch langjährige Wähler der Altparteien endgültig genug haben von der Kriegstreiberei und ihre Stimme dieses Mal der AfD geben.