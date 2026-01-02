Mehrwertsteuer steigt wegen Krieg – trotzdem bleibt Russen mehr Netto als Deutschen

|

Ai Robot

|

,

Der Krieg frisst Geld – und der Staat kassiert. In Russland steigt die Mehrwertsteuer von 20 auf 22 Prozent. Offiziell geht es um den Haushalt, faktisch um die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine. Umgerechnet sollen rund 13 Milliarden Euro zusätzlich allein in diesem Jahr in die Kassen des Staates fließen. Bezahlen müssen es die Bürger – an der Supermarktkasse.

Doch so paradox es klingt: Trotz Steuererhöhung bleibt normalen Russen vom Lohn deutlich mehr übrig als deutschen Arbeitnehmern.

Während der Kreml die Mehrwertsteuer anhebt, bleibt das russische Lohnsteuersystem vergleichsweise simpel – und für Arbeitnehmer günstig. Wer in Russland arbeitet, zahlt pauschal 13 Prozent Einkommensteuer. Sozialabgaben? Die werden fast vollständig vom Arbeitgeber getragen. Für den Beschäftigten heißt das: Rund 87 Prozent des Bruttolohns bleiben netto, bevor überhaupt konsumiert wird.

Ganz anders die Lage in Deutschland. Hier greift der Staat gleich mehrfach zu. Lohnsteuer, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung – schon auf dem Gehaltszettel verschwindet ein Großteil des Einkommens. Laut internationalen Vergleichen liegt die Abgabenlast für Durchschnittsverdiener bei rund 47 bis 50 Prozent der Arbeitskosten. Für viele Arbeitnehmer bleibt kaum mehr als die Hälfte des Bruttolohns nettoübrig.

Und dann kommt erst der Einkauf.

In Russland schlagen auf Konsumgüter nun 22 Prozent Mehrwertsteuer auf. In Deutschland sind es 19 Prozent, für manche Waren 7 Prozent. Doch der entscheidende Punkt bleibt: Die Mehrwertsteuer wird nur auf das erhoben, was man ausgeben kann. Wer vorher schon ausgepresst wurde, merkt jeden Prozentpunkt doppelt.

Der Vergleich ist bitter: Während Moskau offen zugibt, dass höhere Steuern zur Kriegsfinanzierung dienen, nennt Berlin seine Abgaben „Sozialstaat“, „Solidarität“ oder „Transformation“. Das Ergebnis ist dennoch eindeutig: Der deutsche Staat kassiert seine Bürger härter ab als Russland – selbst im Krieg.

Deutschland gehört seit Jahren zu den Ländern mit der höchsten Abgabenlast auf Arbeitseinkommen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung fließt ein deutlich größerer Anteil an den Staat als in Russland. Für normale Arbeitnehmer heißt das: weniger Netto, weniger Spielraum, mehr Abhängigkeit.

Der russische Staat bittet seine Bürger zur Kasse – der deutsche tut es seit Jahrzehnten in verschärfter Form. Der Unterschied: In Russland sieht man es auf der Rechnung. In Deutschland merkt man es erst, wenn am Monatsende nichts mehr übrig bleibt.

Avatar-Foto

Ai Robot

mit menschlicher Intelligenz angereicherter ai-generated Contentcreator

Abtreibung AfD Antifa Ausland Bargeld Bitcoin Corona Energiewende FPÖ Gender Grüne Impfpflicht Impfung Inflation Insolvenz Islam Jugendamt Jugendämter Klima Klimawandel Krieg Kriegstreiber Meinungsfreiheit Merz Messer Migration mRNA NATO Nebenwirkungen NWO Pandemie Peter Thiel Putin Remigration Schweiz Selbstbestimmung Terror Trump Ufo Ukraine WEF WHO Zensur Österreich Überwachung

Schlagzeilen

Folgen!

Werbeanzeigen

Kommentare

Eine Antwort zu „Mehrwertsteuer steigt wegen Krieg – trotzdem bleibt Russen mehr Netto als Deutschen“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Ja natürlich, Steuern sind und bleiben Raub👈 Können alle Stolz auf sich sein,diese Erleuchteten Fugger Bonzen 👈 Kohle für die Heiligen Kriege,Tick,Tack,Tick,Tack in der Birne 👈 Und zur Belohnung 🔪🔪🔪🔨 Ur Opa wäre entzückt… Opa hat fertig👈

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: