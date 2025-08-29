Maulkorb-Wahnsinn in Köln: Parteien sollen Flüchtlingskrise totschweigen!

Die Kölner Kommunalwahl wird zum Skandal: Laut BILD haben CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Volt eine „Fairness-Vereinbarung“ unterschrieben, die ihnen verbietet, negativ über Migration zu sprechen (). Auf Initiative des „Kölner Runder Tisch für Integration“ sollen Migranten und Flüchtlinge nicht für Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Kriminalität verantwortlich gemacht werden. Die AfD wurde bewusst ausgeschlossen – und ist nun die einzige Partei, die offen über die Schattenseiten der Einwanderung redet.

Diese selbstauferlegte Zensur ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Während Köln mit den Folgen der Migration kämpft, wird die Realität unter den Teppich gekehrt. Besonders dreist: Der „Runde Tisch“ will sogar verhindern, dass eine geplante Flüchtlingseinrichtung diskutiert wird, da diese „landespolitisch“ sei. CDU-Chefin Serap Güler nennt die Kritik „übergriffig“ – doch wer schützt die Wähler vor dieser Schweigepolitik? Die Kölner verdienen Ehrlichkeit, keine gekaufte Harmonie!