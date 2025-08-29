Massenauswanderung: Deutschland verliert seine Leistungsträger!

Die Zahlen sind alarmierend: Laut einem Bericht von FOCUS online (Quelle) haben im vergangenen Jahr 270.000 Menschen Deutschland verlassen – so viele wie noch nie zuvor. Gleichzeitig strömen weiterhin Hunderttausende Migranten ins Land, wie die AfD-Fraktion im Landtag NRW kritisiert. Während die Regierung die Grenzen offen hält, wenden sich immer mehr Deutsche enttäuscht von ihrer Heimat ab. Was treibt sie in die Flucht, und warum bleibt die Politik untätig?

Die Statistik des Bundesamts zeigt, dass vor allem junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sowie Senioren das Land verlassen. Besonders brisant: Drei Viertel der Auswanderer sind hochqualifiziert, Akademiker mit Hochschulabschluss, die anderswo bessere Chancen sehen. Der Hauptgrund? Jobs und ein besseres Leben im Ausland. FOCUS online zitiert das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: 58 Prozent nennen berufliche Gründe, 46 Prozent einen attraktiveren Lebensstil. Nur 18 Prozent geben explizit Unzufriedenheit mit Deutschland an – doch genau hier setzt die Kritik der AfD an. Dr. Martin Vincentz, Vorsitzender der AfD-Fraktion NRW, schlägt Alarm: „Die Regierung raubt Leistungsträgern mit Steuern, Bürokratie und fehlender Sicherheit die Perspektive.“ Die AfD macht deutlich, dass die Politik die Abwanderung derjenigen fördert, die den Sozialstaat tragen, während sie Migranten anlockt, die „ohne einen Cent einzuzahlen“ vom System profitieren.

Diese Entwicklung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die in Deutschland bleiben. Die Steuerlast steigt, die Wirtschaft schrumpft – das BIP sank 2025 um 0,3 Prozent – und die Infrastruktur leidet unter der Überlastung. Während die Regierung die „Brain Circulation“ schönredet und behauptet, die Abwanderung gleiche sich durch Rückkehrer aus, bleibt die Realität ernüchternd: Viele, die gehen, kommen nicht zurück. Besonders Senioren, die ihren Lebensabend im Ausland verbringen, kehren selten zurück. Die Konsequenz? Ein Land, das seine produktivsten Köpfe verliert, während die Kosten für ein aufgeblähtes Sozialsystem explodieren. Die AfD hat recht: Ohne echte Chancen für die Bürger und eine Kehrtwende in der Migrationspolitik steuert Deutschland auf eine düstere Zukunft zu. Wer stoppt endlich diesen Wahnsinn?